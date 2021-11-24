الصين تنضم للمبادرة الأمريكية لخفض أسعار النفط

أعلنت الصين أنها ستستخدم مخزونها النفطي في مسعى لخفض أسعار الخام، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة في أعقاب مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللجوء لاحتياطي الخام الوطني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بكين ستنضم إلى المبادرة لخفض أسعار النفط.

وقال للصحافيين إن "الصين، بالنظر إلى احتياجاتها وظروفها الحالية، ستسحب من مخزونها الوطني من النفط الخام وستتخذ إجراءات ضرورية أخرى للحفاظ على استقرار السوق"، دون أن يحدد موعد عملية السحب هذه أو كمية النفط التي تنوي بكين ضخها في السوق.

وأعلن بايدن يوم أمس الثلاثاء اطلاق "مبادرة كبرى" من أجل خفض أسعار الذهب الأسود وذلك من خلال ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي للبلاد، وهي أكبر كمية يتم سحبها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الصين ستنضم إلى هذه المبادرة، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل اضافية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هذه الدول "أعلنت بالفعل" استخدام بعض مخزونها الاحتياطي أو تنوي القيام بذلك.

المصدر: "أ ف ب"