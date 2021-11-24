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الطاقة الدولية: اللجوء لمخزونات النفط لم يكن تحركا من جانبنا

مال وأعمال

الطاقة الدولية: اللجوء لمخزونات النفط لم يكن تحركا من جانبنا
Reuters
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن لجوء دول من كبار مستهلكي النفط لمخزوناتها الاستراتيجية من الخام، ليس تحركا من جانب الوكالة لتهدئة الأسعار.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة إنه يدرك الضغوط التي تسببت فيها الأسعار المرتفعة على المستهلكين لكن الوكالة لا تتدخل باللجوء لمخزونات الطاقة إلا لمواجهة حالات التعطل الكبير في الإمدادات.

وأشار بيرول إلى أن بعض الدول لم تتخذ مواقف مساندة فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز، مضيفا أن الإمدادات التي تصل للمستهلكين ليست كافية.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا".

المصدر: "رويترز" + RT

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