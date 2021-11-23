بايدن: اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل فورا مشكلة أسعار النفط

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تتخطى بلاده الارتفاع في أسعار الوقود، معتبرا أن "اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع، لكنه سيسهم في حل تدريجي".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن "أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهي تمثل مشكلة عالمية، وهذا الارتفاع في أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج"، مشيرا إلى "أننا سنلجأ للاحتياطي الاستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا".

Tune in as I deliver remarks on the economy and lowering prices for the American people. https://t.co/81OP9ZUk6Y — President Biden (@POTUS) November 23, 2021

وأضاف: "التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا"، مبينا أن "ارتفاع الأسعار يتراجع عادة بمرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر انخفاض الأسعار من تلقاء نفسها".

مؤكدا أن "الاقتصاد الأمريكي يتعافى، لكنه ما زال يواجه تحديات"، مشيرا إلى "أننا نركز على إعادة البناء وهناك قطاعات أفضل مما كانت قبل جائحة كورونا".

المصدر: "رويترز"