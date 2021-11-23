رئيس الوزراء المصري يتحدث عن فرصة واعدة للمستثمرين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم طرح خمس إلى ست شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الوزراء المصري مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وجنوب إفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى إلى إدراك الحكومة المصرية أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.

كذلك أكد مدبولي الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات،

لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.

وذكر أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما أشار إلى تلقي الحكومة عروضا من كبرى التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة لاسيما في مجال تحلية المياه.

المصدر: RT