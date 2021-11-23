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النفط يتراجع وسط حديث عن الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية

مال وأعمال

النفط يتراجع وسط حديث عن الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية
Reuters
صورة من الأرشيف - مرافق لتخزين النفط في الولايات المتحدة
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هبطت أسعار النفط اليوم بعد حديث عن أن الولايات المتحدة واليابان والهند ستفرج عن احتياطيات من النفط الخام لخفض الأسعار على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار كورونا في أوروبا.

وقال مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الإفراج عن كميات من النفط الخام من مخزونها للطوارئ اليوم الثلاثاء في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.8 في المئة إلى 76.17 دولار للبرميل، في الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.5 في المئة إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقال بنك "إيه إن زد" في مذكرة: "يقال إن بايدن يستعد للإعلان عن الإفراج عن نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول أخرى".

وارتفع كل من "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" واحدا في المئة يوم الاثنين الماضي نتيجة تقارير ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاءهما، والذين يطلق عليهم "أوبك+"، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطياتها أو إذا ثبطت الجائحة الطلب.

المصدر: رويترز

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