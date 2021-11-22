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للمرة الأولى في نحو 7 أسابيع.. "برنت" دون مستوى 78 دولارا

مال وأعمال

للمرة الأولى في نحو 7 أسابيع..
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وانخفض مزيج "برنت" دون مستوى 78 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 75.84 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.27% إلى 78.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". وقبل ذلك سجل الخام قراءة دون مستوى 78 دولارا عند 77.93 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تأثر الطلب على الخام بسبب الإغلاقات التي تفرضها دول أوروبية لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي

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