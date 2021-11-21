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إيران تسمح وللمرة الأولى بتصدير الخيول إلى الخارج و30 منها بيعت لدولة خليجية

مال وأعمال

إيران تسمح وللمرة الأولى بتصدير الخيول إلى الخارج و30 منها بيعت لدولة خليجية
Reuters
صورة تعبيرية
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أكد رئيس اتحاد الفروسية الإيراني، مسعود خليلي السماح وللمرة الأولى بتصدير الخيول الإيرانية إلى الخارج، وأن ثلاثین رأسا بيعت لقطر وهي قيد مراحل الحجر الصحي حاليا.

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وأضاف مسعود خليلي، في تصريح، أن إيران لا تواجه مشاكل في إنتاج الخيول العربية أيضا والتصدير.

وتابع: "أستدرك أنه بالوقت ذاته لن نسمح بهذه الموارد الجينية التدفق على الخارج، حيث سيكون وفي إطار القانون بالإمكان تصديرها".

ولفت رئيس اتحاد الفروسية الإيراني، إلى أن الخيول التركمانية أيضا تمتلك قابلية التصدير، وبدوره الاتحاد قام بترقيم 5 آلاف رأس منها.

المصدر: "فارس"

 

 

 

 

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