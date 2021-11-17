كل شيء ثمين يتم تهريبه.. استمرار تهريب التربة من إيران إلى دول الخليج

سلطت مسؤولة إيرانية الضوء على ظاهرة تهريب التربة الزراعية من إيران إلى دول الخليج، وحذرت من تداعيات استمرار الظاهرة على الأمن والاقتصاد في إيران.

وقالت رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، سمية رفيعي: "رغم الحظر القانوني ما زلنا نشهد استمرار تهريب التربة الزراعية من إيران إلى دول الجوار تآكل التربة يؤدي إلى فقدان الأمن الغذائي للبلدان وله تبعات اقتصادية وبيئية ومناخية متعددة".

وأشارت المسؤولة إلى أن تهريب التربة من إيران محظور قانونيا ويعاقب القانون على ذلك.

ووفقا لوكالة "تسنيم" للأنباء فإنه يتم تهريب التربة الزراعية من إيران بسبب جودتها وعدم وجود تربة مناسبة في دول الخليج. وأشارت إلى أنه يتم تهريب التربة بدلا من استخدامها للأغراض المنزلية.

استمرار هذه العملية له عواقب مثل تغير المناخ وزيادة كثافة هبوط الأرض وتدفق الغبار والغبار الناعم وتآكل التربة وحدوث فيضانات، كما يؤدي إلى تآكل التربة وفقدان الأمن الغذائي للبلد.

المصدر: "تسنيم"