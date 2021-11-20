من جديد.. سرقة أسلاك كهربائية وانقطار التيار في تاجوراء بليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن سرقة أسلاك بطول 900 متر في دائرتي توزيع بئر الأسطي ميلاد بمنطقة تاجوراء وقصر بن غشير.

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وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن سرقة هذه الأسلاك أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمحلات والمزارع.

وكانت الشركة قد رصدت الأربعاء يوم الماضي، سرقة أسلاك ضغط عال ومنخفض، بطول 1800 متر، على خط حوين من فرعية الوقود بدائرة توزيع قصر بن غشير أيضا، في حين سطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر على خط الخزاني، من 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.

المصدر: "الوسط"