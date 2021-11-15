الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد

سجلت الليرة التركية، اليوم الاثنين، هبوطا بنحو 0.8% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.

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ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العملة التركية وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وفقدت الليرة، التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات.

المصدر: "رويترز"