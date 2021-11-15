 
مباشر
عاجل
بوتين وماكرون يتفقان على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد
Reuters MS
الليرة التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqpn

سجلت الليرة التركية، اليوم الاثنين، هبوطا بنحو 0.8% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.

إقرأ المزيد
الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها
الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها

ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العملة التركية وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وفقدت الليرة، التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا