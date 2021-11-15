الكرملين يعلق على تصريحات مينسك حول إمكانية قطع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات مينسك حول وقف إمدادات الغاز الروسي عبر بيلاروس إلى أوروبا، في حال فرضت بروكسل عقوبات جديدة على بيلاروس.

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أعرب بيسكوف عن أمله في أن لا تقوم بيلاروس بقطع إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، وأشار إلى أن بيلاروس دولة تتمتع بسيادة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "اسمحوا لي أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين بأن بيلاروس دولة ذات سيادة وبأنه أقر بإمكانية اتخاذ قرارات عاطفية من جانب رئيس بيلاروس، كما أن الرئيس الروسي أعرب عن أمله أن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على نقل الغاز ووفاء روسيا بالتزاماتها تجاه مستهلكي الغاز في أوروبا".

والأسبوع الماضي، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على بلاده، وأشار إلى أن بيلاروس قد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، كرد على توسيع العقوبات الأوروبية ضد بلاده.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع حكومي يوم الخميس الماضي إن بيلاروس ستوقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا" في حال تم توسيع العقوبات ضد بلاده.

المصدر: نوفوستي