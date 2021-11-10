ميزة جديدة لبطاقة "مير" البنكية الروسية في موقع "آبل"

بات بإمكان حاملي بطاقة "مير" البنكية الروسية تنفيذ عمليات شراء في موقع الشركة الأمريكية "آبل" ومنظومتها، الأمر الذي يوسع آفاق الشراء أمام حاملي البطاقة البنكية الروسية.

إقرأ المزيد

والآن يمكن لحاملي بطاقة "مير" شراء خدمات متنوعة تابعة لشركة "آبل" مثل Apple Music وApple TV، بما في ذلك التطبيقات الموجودة في App Store.

وقبل أشهر في يوليو الماضي، اتاحت شركة "آبل" الأمريكية خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي" (Apple Pay) لحاملي بطاقة "مير" البنكية الروسية.

وبحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية لنظام الدفع الروسي "مير" في ذاك الوقت، فإن حاملي البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف التالية يمكنهم استخدام خدمة "آبل باي":

- سبيربنك

- في تي بي

- روسيلخزبانك

- بروم سفياز بنك

- بوتشتا بنك (مشروع مشترك بين في تي بي ومؤسسة البريد الروسية)

المصدر: نوفوستي