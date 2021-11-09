ارتفاع ملحوظ لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
Reuters
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سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا قويا في أكتوبر 2021، مما يشير إلى أن التضخم المرتفع قد يستمر لبعض الوقت وسط اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.5 بالمئة في سبتمبر 2021. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية أكتوبر الماضي قفز المؤشر 8.6 بالمئة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.6 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر الماضي و8.7 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: رويترز
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