هبوط أسهم "تسلا" بعد تصويت على "تويتر" أيد اقتراح ماسك بيع 10% من أسهمه في الشركة

هبطت أسهم "تسلا" تزامنا مع الاستعدادات لبيع رئيس الشركة إيلون ماسك حصته البالغة 10% من حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، في أعقاب استطلاع حول البيع نظمه على "تويتر".

وقال ماسك أغنى شخص في العالم في تغريدة يوم السبت إنه سيبيع 10 بالمئة من حصته في "تسلا" إذا وافق متابعوه على شبكة التواصل الاجتماعي على اقتراحه.

وشارك في استطلاع "توتير" الذي يسأل متابعي ماسك ما إذا كان ينبغي أن ينفذ اقتراحه لبيع الأسهم، أكثر من 3.5 مليون شخص صوت 57.9 بالمئة منهم بالموافقة.

وهبط سهم "تسلا" 3.43 بالمئة إلى 1180.10 دولار بحلول الساعة 1950 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق مستوى أكثر انخفاضا عند 1133 دولارا.

وحتى الثلاثين من يونيو، كان ماسك يملك حوالي 170.5 مليون سهم وستبلغ حصيلة بيع عشرة بالمئة من تلك الأسهم 20.8 مليار دولار على أساس سعر اليوم. وشاملا خيارات الأسهم، يملك ماسك حصة 23 بالمئة في شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم.

ويأتي استطلاع ماسك بعد اقتراح من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض ضريبة على الأسهم والأصول الأخرى القابلة للتداول لأصحاب المليارات للمساعدة في تمويل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق الاجتماعي وسد ثغرة تسمح للأغنياء بتأجيل دفع ضرائب الأرباح الرأسمالية لأجل غير مسمى.

المصدر: "رويترز"