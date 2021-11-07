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غالبية المشاركين في استطلاع ماسك يؤيدون بيعه 10% من شركة "تسلا"

مال وأعمال

غالبية المشاركين في استطلاع ماسك يؤيدون بيعه 10% من شركة
Reuters
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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أيد غالبية المشاركين في استطلاع نظمه رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك خيار بيعه 10% من شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التي أسسها.

ووفقا للبيانات النهائية للاستطلاع الذي أجري خلال الـ24 ساعة الماضية، "أيد 57.9% من أكثر من 3.5 مليون مشارك بيع ماسك حصته المحددة في الشركة".

وتعهد ماسك في وقت سابق بأنه "سيتمسك بنتائج التصويت"، وكتب على "تويتر": "أنا مستعد لقبول أي نتيجة".

وأضاف: "ملاحظة، أنا لا أحصل على راتب أو مكافأة نقدية من أي مكان.. لدي احتياطي فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم".

وانتقد ماسك اقتراحا من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه "سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا".

وحسب تصنيف "فوربس" للأغنياء، أصبح "إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تجاوزت ثروته 300 مليار دولار".

المصدر: "تاس"

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