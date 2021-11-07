غالبية المشاركين في استطلاع ماسك يؤيدون بيعه 10% من شركة "تسلا"

أيد غالبية المشاركين في استطلاع نظمه رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك خيار بيعه 10% من شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التي أسسها.

ووفقا للبيانات النهائية للاستطلاع الذي أجري خلال الـ24 ساعة الماضية، "أيد 57.9% من أكثر من 3.5 مليون مشارك بيع ماسك حصته المحددة في الشركة".

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

وتعهد ماسك في وقت سابق بأنه "سيتمسك بنتائج التصويت"، وكتب على "تويتر": "أنا مستعد لقبول أي نتيجة".

وأضاف: "ملاحظة، أنا لا أحصل على راتب أو مكافأة نقدية من أي مكان.. لدي احتياطي فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم".

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

وانتقد ماسك اقتراحا من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه "سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا".

وحسب تصنيف "فوربس" للأغنياء، أصبح "إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تجاوزت ثروته 300 مليار دولار".

المصدر: "تاس"