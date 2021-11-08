إطلاق رحلات طيران من أفغانستان إلى دولة عربية

تبدأ شركة الطيران الأفغانية "أريانا" رحلات منتظمة من كابل إلى دبي اليوم الاثنين مشغلة من جديد طريقا جويا دوليا كثيف الاستخدام تم تعليق الرحلات عليه منذ سيطرت طالبان على أفغانستان.

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وقالت الشركة في صفحتها على "فيسبوك"، إنها ستنظم رحلات يومية قيمة التذكرة الخاصة بها في اتجاه واحد 550 دولارا. ودبي هي الوجهة الدولية الوحيدة التي تتيحها أريانا في الوقت الحاضر.

وهناك بعض الطائرات المؤجرة، التي تسافر إلى كابل منذ سيطرة طالبان على البلاد، لكن الرحلات التجارية المنتظمة العادية ظلت معلقة.

وعلقت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلاتها المؤجرة إلى كابل من إسلام آباد في الشهر الماضي، مشيرة إلى تدخل حكومة طالبان في تحديد أسعار تذاكرها حيث طالبت بتخفيض قيمتها.

وبحسب وكلاء سفر محليين وصلت أسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إلى 2500 دولار للتذكرة، بينما كانت نحو 180 دولارا قبل انتصار طالبان.

وقالت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إنها لا يمكنها تقديم خدماتها بالأسعار السابقة بسبب التكلفة العالية للتأمين على الرحلات إلى الدولة، التي تعتبرها شركات التأمين منطقة حرب.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان التي تثير المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل حكم طالبان، يوجد طلب كبير على السفر إلى الخارج زاد بسبب تكرار المشاكل في نقاط العبور البرية إلى باكستان.

المصدر: رويترز