بسبب طالبان.. الخطوط الباكستانية تعلق عملياتها في أفغانستان

علقت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابل بعد ما وصفته بأنه "تدخل جائر" من جانب سلطات طالبان في أمورها، منها تغييرات تعسفية للوائح وترهيب العاملين.

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وجاء قرار التعليق، اليوم الخميس، في وقت أمرت فيه حكومة طالبان الشركة الباكستانية، وهي شركة الطيران الدولية الوحيدة التي تسير رحلات منتظمة من وإلى كابل، بخفض أسعار تذاكر الطيران إلى المستويات التي كانت عليها قبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة في أغسطس الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة، إنها قررت تعليق رحلاتها إلى كابل اعتبارا من اليوم بسبب تدخل سلطات طالبان.

وفي وقت سابق، نبهت حركة طالبان الشركة الباكستانية وشركة كام أير، إلى أن عملياتهما في أفغانستان تواجه خطر التوقف ما لم توافقان على خفض أسعار التذاكر، التي أصبحت بعيدة عن متناول معظم الأفغان.

وأصبحت الرحلات الجوية بين أفغانستان وباكستان محدودة للغاية، منذ إعادة فتح مطار كابل الشهر الماضي، في أعقاب الفوضى التي صاحبت إجلاء أكثر من 100 ألف من الرعايا الغربيين والأفغان المعرضين لمخاطر في أعقاب انتصار طالبان.

المصدر: رويترز