"غازبروم" الروسية تعلن جاهزية مشروع "السيل الشمالي-2" لبدء التشغيل

أعلن مسؤول كبير في شركة "غازبروم" اليوم الانتهاء بشكل كامل من بناء مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) وأن خط الأنابيب جاهز لبدء التشغيل.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم عن مسؤول كبير في شركة "غازبروم" الروسية.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملئ الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين.

والآن يجري العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

يتبع..