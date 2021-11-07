سياسي ألماني: السيل الشمالي-2" سيشكل الأساس المضمون لتوريد مستقر للغاز

قال رئيس وزراء بافاريا ماركوس سيدر، في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية، إن تشغيل خط "السيل الشمالي-2"، سيشكل الأساس المضمون لتوريد مستقر للغاز إلى ألمانيا.

وأشار إلى أن الدولة، تتخلى عن استخدام الفحم والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ولهذا السبب ترتفع أسعارها، وتظهر علامات نقص الموارد.

وأضاف رئيس وزراء بافاريا: "لذلك، نحن بحاجة إلى محطات طاقة تعمل بالغاز. وسيشكل السيل الشمالي-2، الأساس المضمون لتوريد مستقر للغاز إلى ألمانيا".

وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، أشار ماركوس سيدر إلى ضرورة وضع استراتيجية عقلانية في مسألة إمدادات الطاقة.

إقرأ المزيد

وقال: "لذلك من الأفضل، إطلاق وتشغيل السيل الشمالي-2 بشكل عاجل لإعادة أسعار الغاز إلى وضعها الطبيعي. لا يمكننا أن نراقب بلا مبالاة ارتفاع الأسعار قبيل حلول الشتاء البارد".

وأضاف رئيس وزراء بافاريا، أن السكان ينتظرون حل المشكلة بسرعة.

المصدر: نوفوستي