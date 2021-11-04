"أوبك+" تتجاهل دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج

تجاهلت "أوبك" وحلفاؤها دعوة واشنطن لمزيد من إمدادات النفط بهدف كبح الأسعار، واتفقت في اجتماع اليوم على التمسك بخطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه منذ أغسطس، أضافت "أوبك" مليوني برميل يوميا للإمدادات العالمية، وستواصل خطتها لإضافة 400 ألف برميل أخرى شهريا حتى نهاية العام وخلال الأشهر الأولى من 2022.

وعن سبب اختيار "أوبك+" عدم زيادة الإنتاج، قال نوفاك: "هناك بعض المؤشرات على انخفاض الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، فيما الطلب العالمي على النفط لا يزال يتعرض للضغوط من آثار "دلتا" متحور كورونا".

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن المنتجين قلقون من التحرك بسرعة كبيرة، خوفا من حدوث انتكاسات جديدة في المعركة الدائرة ضد الجائحة ووتيرة التعافي الاقتصادي.

وأضاف أن مخزونات النفط ستشهد ارتفاعا "هائلا" في نهاية 2021 ومطلع 2022 بسبب تباطؤ الاستهلاك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى.

المصدر: "رويترز"