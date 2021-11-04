توقعات مسار اجتماع "أوبك+" حول أسواق النفط اليوم

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعا الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر المقبل، تحت ضغط الدول المستهلكة، التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

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ويعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق "أوبك+" اجتماعهم عبر الفيديو عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش بعد عرض تقني تمهيدي.

ويتوقع معظم المحللين استمرار الاستراتيجية الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

لكن استياء المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يمكن أن يشجع الكارتل على اتخاذ إجراءات.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عن أسفه لأن "امتناع روسيا والسعودية والمنتجين الكبار الآخرين عن ضخ مزيد من النفط ليس أمرا عادلا"، مستهدفا بذلك بشكل مباشر تحالف "أوبك+".

وقالت حليمة كروفت من مجموعة "رويال بنك أوف كندا" إنه "نظرا لشدة الضغط الذي يمارسه البيت الأبيض والدول المستهلكة الأخرى لا يمكننا بأي حال من الأحوال استبعاد أن تعطي السعودية (التي تقود التحالف) الخميس الضوء الأخضر لزيادة أكبر من 400 ألف برميل يوميا".

المصدر: رويترز