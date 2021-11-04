مصر تستعد لتحقيق "حلم" مع الصين طال انتظاره

أعلنت وسائل الإعلام المصرية اقتراب تحقيق حلم تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر على الرغم من تأخر المفاوضات النهائية مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع أول سيارة كهربائية في البلاد.

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ومن المتوقع في الفترة المقبلة تسريع المفاوضات للتوصل للاتفاق النهائى، لتدشين المشروع، ولا سيما بعد الانتهاء من عملية تشغيل وتجريب السيارات بشوارع مصر والتي شهدت نجاحا كبيرا بالرغم من تعرض 5 سيارات من نصر e70، لحوادث طرق بسيطة خلال عملية تجارب التشغيل، التى انتهت بالفعل، ولم يتم اصلاحها لعدم وجود قطع غيار لها.

وبحسب مصادر رسمية فإن الجانب الصيني من المنتظر أن يرد على تساؤلات وملاحظات التشغيل، الفترة المقبلة للمضى قدما في مشروع التصنيع حتى ولو تأخر قليلا عن الجدول الزمنى، خاصة أن شركة النصر جاهزة لتدشين المشروع، وفق توقيع الاتفاق النهائي مع الشركة الصينية المصنعة للسيارة.

وأضافت المصادر، أن أبرز تساؤلات التشغيل تتعلق بطاقة البطارية خلال فترات السير، بجانب مدى توفر قطع الغيار والتى من المنتظر أن توفرها الشركة الأم دونج فينج، ولا سيما أن السيارة خلال التجارب أظهرت قدرتها على التكيف فى الأجواء المصرية، وأظهرت مرونة كبيرة خلال اختبارات القيادة.

وأوضحت المصادر أن موافقة البنوك على توفير 2 مليار جنيه، لتمويل المشروع ما تزال محل دراسة وتتوقف على الاتفاق النهائي مع الشركة الصينية، حيث تم نلبية كل طلبات البنوك للحصول على القرض خاصة أن هناك رغبة حكومية كبيرة فى اتمام تدشين المشروع الهام، حيث من المنتظر أن يتم البدء قريبا فى توريد آلات التصنيع للسيارة الجديدة، مع ضمانات توفر قطع الغيار اللازمة بشركة النصر التى انتهت بالفعل من تجهيز مصنعين لذلك.

وأضافت أنه فيما يتعلق بتجهيز مصانع الشركة لتصنيع نصر e70، فإنه تم إرسال كافة البيانات التي طلبتها البنوك العامة لتمويل المشروع بنحو 2 مليار جنيه ، لافتة إلى أنه من المتوقع صدور موافقة البنوك للمضى قدما في تنفيذ المشروع العملاق، خاصة بعد الوقوف على نتائج الاختبارات وصلاحية السيارات للعمل في مصر؛ ما يعزز من موقف الشركة بطلب التمويل البنكى.

يشار إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة نصر e70، تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيه، مسافة تصل لنحو 400 كيلو، ما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية، ويترواح سعرها بين 300 و400 ألف جنيه.

ومن المتوقع بمجرد الاتفاق على القرض، أن يتم استكمال عملية تدشين المصنع الجديد بعد تهيئته تماما بشركة النصر لاستقبال معدات تصنيع السيارة ومكوناتها المحلية التى ستتصل لنحو 50‎%‎ من مكونات التصنيع قابلة للزيادة.

المصدر: اليوم السابع