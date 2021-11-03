 
مباشر

إنتاج القطاع غير النفطي السعودي عند أعلى مستوياته منذ نحو 4 سنوات

مال وأعمال

إنتاج القطاع غير النفطي السعودي عند أعلى مستوياته منذ نحو 4 سنوات
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rncj

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر 14 على التوالي في أكتوبر، وأن الإنتاج زاد بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017، مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

إقرأ المزيد
السعودية.. إيرادات النفط في الربع الثالث تسجل 148 مليار ريال و 6.7 مليار فائض الميزانية
السعودية.. إيرادات النفط في الربع الثالث تسجل 148 مليار ريال و 6.7 مليار فائض الميزانية

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة. النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربع سنوات، وجاء مدفوعا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء، مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب. وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام، ولكنها أضعف قليلا مما كانت عليه في سبتمبر.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا