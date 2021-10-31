السعودية.. إيرادات النفط في الربع الثالث تسجل 148 مليار ريال و 6.7 مليار فائض الميزانية

أعلنت وزارة المالية السعودية أن إيرادات المملكة السعودية من النفط تسجل 147.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021.

وأضافت الوزارة أنها سجلت فائضا بلغ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وأن الإنفاق العام يصل إلى 236.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي إيرادات المملكة وصل إلى 243.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي.

المصدر: رويترز