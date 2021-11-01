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ارتفاع إيرادات النفط العراقية إلى أكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

مال وأعمال

ارتفاع إيرادات النفط العراقية إلى أكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي
Reuters
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ارتفعت إيرادات العراق النفطية في أكتوبر الماضي إلى 7 مليارات و680 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات اليومية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.

وقالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد من النفط الخام ارتفعت إلى أكثر من 96 مليونا و708 آلاف برميل، وبمعدل يومي بلغ 3 ملايين و120 ألف برميل، وذلك ارتفاعا من 3.081 برميل يوميا في سبتمبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصادرات من مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

بينما بلغت الصادرات عبر ميناء جيهان التركي في المتوسط 98 ألف برميل يوميا في حين تم شحن حوالي 10 آلاف برميل يوميا بالشاحنات إلى الأردن.

وأوضحت الوزارة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 79.376 دولار للبرميل.

المصدر: RT + "رويترز"

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