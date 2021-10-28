السعودية: محادثات لإقامة منشآت لصناعة السيارات ومطار في المملكة

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن بلاده تجري محادثات مع مصنعي سيارات لإقامة منشآت لها في المملكة وأن هناك "استثمارا كبيرا" لإقامة مطار.

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وأوضح الفالح في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن شركة "لوسيد" لتصنيع السيارات تقيم فرصة لإقامة منشأة تصنيع في المملكة، وأضاف أن المملكة تعد سلسلة القيمة لقطاع السيارات، وأن جميع موردي المستوى 1 والمستوى 2 مستعدون بالفعل، وقال إن المصنعين سيكونون من أجل سيارات المستقبل.

وتحدث الوزير السعودي عن استثمارات أخرى منها أن الصندوق السيادي السعودي يقود خططا لإقامة مركز للطيران في الرياض لخطوط طيران سعودية أخرى، وأنه سيكون هناك "استثمار كبير" لإقامة مطار جديد في الرياض.

وقال إن بلاده تعمل مع بعض الشركات على سلسلة التوريد للطيران والمواد والأجزاء المصنعة للطيران أيضا، وإن الرياض ستكون مركز لوجستيات وتوزيع للمنتجات الإلكترونية والتقنية التي تصل إلى المنطقة.

وتوقع الفالح أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة المستهدف في العام القادم، بعدما تجاوز المستهدف فعليا في 2021، وقال إنه "لن يتفاجأ" إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030.

المصدر: "رويترز"