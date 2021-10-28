مصر ترفع الدعم عن أحد أهم المنتجات الغذائية في البلاد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlyv
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.60 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد، مضيفا أنه قد ينخفض إذا تراجع التضخم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر.
كانت الحكومة المصرية قد رفعت في يونيو/ حزيران سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5 بالمئة إلى 21 جنيها للزجاجة سعة لتر، وذلك بعد قفزة عالمية في أسعار المواد الخام.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.