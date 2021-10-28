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مصر ترفع الدعم عن أحد أهم المنتجات الغذائية في البلاد

مال وأعمال

مصر ترفع الدعم عن أحد أهم المنتجات الغذائية في البلاد
Globallookpress
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قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (‭1.60‬ دولار) للزجاجة سعة لتر واحد، مضيفا أنه قد ينخفض إذا تراجع التضخم.

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وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت في يونيو/ حزيران سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5 بالمئة إلى 21 جنيها للزجاجة سعة لتر، وذلك بعد قفزة عالمية في أسعار المواد الخام.

المصدر: رويترز

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