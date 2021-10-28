مصر تعلن عن سعر رغيف الخبر رغم تصريحات السيسي بضرورة رفعه

أكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش رغم أن تكلفته الفعلية تصل إلى 65 قرشا، وأنه جرى دراسة إعادة التسعير ولكن يظل سعر رغيف الخبز حتى الآن 5 قروش.

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن كل الخيارات أمام وزارة التموين مفتوحة بشأن سعر رغيف الخبز، ولكن في الوقت المناسب.

وأوضح أن الهدف من كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين في ملف الدعم هو هيكلة الدعم وتصحيح الأخطاء، بحيث يستطيع المواطن الحصول على حقه في الدعم كاملا وفي أفضل صورة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عبر عن ضرورة مراجعة سعر رغيف الخبز المدعوم بقوله: "إن الوقت حان لزيادة أسعاره"، دون أن يحدد حجم هذه الزيادة.

وتباينت ردود الفعل في الشارع المصري على هذه الإشارة وعلى سبل توجيه الدعم للمواطن في مصر، مع العلم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

المصدر: صدى البلد