 
مباشر

"سابك" السعودية تعلن عن قفزة في الأرباح

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlx8

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الخميس، عن زيادة بواقع خمسة أمثال في أرباح الربع الثالث من هذا العام، بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.

إقرأ المزيد
قفزة في أرباح بنك أبوظبي الأول
قفزة في أرباح بنك أبوظبي الأول

وأعلنت شركة البتروكيماويات العملاقة أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) ارتفاعا من 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 49 بالمئة إلى 43.7 مليار ريال.

وأفادت "سابك" بأن أرباحها الصافية تدعمت ليس فقط بارتفاع متوسط أسعار البيع، ولكن أيضا بزيادة حصتها في أعمال مشروعات مشتركة وشركات تابعة لها.

وقال يوسف عبد الله البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، في بيان: "الأداء المالي الجيد لسابك في الربع الثالث من 2021 يمثل استمرارا لانتعاشنا من آثار كوفيد-19، وإن كان بمستوى أقل من أدائنا القوي بشكل استثنائي في الربع الثاني".

يشار إلى أن شركة "أرامكو" الحكومية النفطية تملك 70 بالمئة من أسهم شركة "سابك".

(الدولار= 3.7508 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا