"سابك" السعودية تعلن عن قفزة في الأرباح

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الخميس، عن زيادة بواقع خمسة أمثال في أرباح الربع الثالث من هذا العام، بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.

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وأعلنت شركة البتروكيماويات العملاقة أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) ارتفاعا من 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 49 بالمئة إلى 43.7 مليار ريال.

وأفادت "سابك" بأن أرباحها الصافية تدعمت ليس فقط بارتفاع متوسط أسعار البيع، ولكن أيضا بزيادة حصتها في أعمال مشروعات مشتركة وشركات تابعة لها.

وقال يوسف عبد الله البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، في بيان: "الأداء المالي الجيد لسابك في الربع الثالث من 2021 يمثل استمرارا لانتعاشنا من آثار كوفيد-19، وإن كان بمستوى أقل من أدائنا القوي بشكل استثنائي في الربع الثاني".

يشار إلى أن شركة "أرامكو" الحكومية النفطية تملك 70 بالمئة من أسهم شركة "سابك".

(الدولار= 3.7508 ريال سعودي)

المصدر: رويترز