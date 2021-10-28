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قفزة في أرباح بنك أبوظبي الأول

مال وأعمال

قفزة في أرباح بنك أبوظبي الأول
Reuters
بنك أبوظبي
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ارتفعت صافي أرباح بنك أبوظبي الأول في الربع الثالث من عام 2021، بـ 34% لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مقارنة مع الربع الثاني، وبنسبة 54% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

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وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس،  بلغ صافي الأرباح 9.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت الإيرادات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول، 16 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، نتيجة النمو القوي للإيرادات من غير الفوائد.

وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، إلى جانب احتساب أعمال بنك عوده مصر. وحافظت المجموعة على معدلات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الأصول.

وبلغ العائد السنوي على السهم الواحد 1.09 درهم، بارتفاع نسبته 29% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

المصدر: بنك أبوظبي

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