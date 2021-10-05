أداء متباين لأسواق الخليج.. والبورصة السعودية عند أعلى مستوى في 14 عاما

تباين أداء الأسواق الخليجية عند إغلاق اليوم، رغم صعود البورصة السعودية إلى أعلى مستوياتها في قرابة 14 عاما على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

المؤشر السعودي أغلق مرتفعا 0.8 في المئة، مع ارتفاع سهم عملاق النفط "أرامكو" السعودية بنسبة 1.8 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر 2019، كما صعد سهم مصرف الراجحي 2.2 في المئة، وارتفع مؤشر الطاقة السعودي 1.6 في المئة.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أعلن أمس الاثنين أن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط مليون برميل يوميا بحلول 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا، كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في 3 سنوات بعد أن قررت مجموعة منتجي "أوبك+" الالتزام بزيادات الإنتاج المقررة بدلا من ضخ المزيد.

وحول الأداء المتباين للأسواق الأخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن كبير محللي السوق لدى إكسنس وائل مكارم أن "أجواء الحذر التي سادت بين المستثمرين دفعت أسواق الأسهم الخليجية في اتجاهات مختلفة وإن التباطؤ الاقتصادي والتضخم القوي ما زالا مصدر القلق الرئيسي".

مؤشر أبو ظبي تراجع بنسبة 0.1 في المئة متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بنسبة 1.1 في المئة.

كما هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1 في المئة، متأثرا بانخفاض 3.9 في المئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.3 في المئة، لسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

بينما ارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة، مع صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.6 في المئة.

المصدر: "رويترز"