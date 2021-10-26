بولندا تطالب "بوينغ" بأكثر من 250 مليون دولار تعويضا عن طائرات "ماكس 737"

رفعت شركة الطيران البولندية LOT دعوى قضائية ضد شركة "بوينغ" الأمريكية، مطالبة إياها بتعويضات طائلة عن آثار أعطال في طائرتها "ماكس 737".

وأشارت مصادر مطلعة في شركة الطيران البولندية إلى أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد شركة بوينغ في ولاية سياتل الأمريكية، للحصول على تعويض بمبلغ لا يقل عن 1 مليار زلوتي بولندي (ما يعادل 250 مليون دولار)".

وحجزت بولندا في السابق، 15 طائرة من شركة "بوينغ" من طراز "ماكس 737" بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار، وتلقت أول طائرة لها في ديسمبر عام 2017.

وعلقت الشركة الأمريكية من انتاجها بعد مشاكل تم تحديدها في عام 2019، فيما أوقفت بولندا الرحلات الجوية على هذه الخطوط، واستأنفتها فقط في مارس الماضي.

وأبلغت شركة الطيران البولندية عن تكبدها خسائر كبيرة خلال عامين، حيث لم تتلق 10 من أصل 15 طائرة تم حجزها، واضطرت إلى استبدال الطائرات الخمس الموجودة تحت تصرفها بطائرات أخرى كان لا بد من استئجارها.

وتوقف تشغيل طائرة "بوينغ ماكس 737" عقب حادثين، حيث وقع الأول في أكتوبر عام 2018، وأودى بحياة 189 شخصا نتيجة تحطم طائرة من طراز مماثل لشركة "Lion Air" في إندونيسيا.

وفي مارس 2019، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينغ – ماكس 737"، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

من جهتها، أقرت إدارة شركة "بوينغ"، أنه "في كلتا الحالتين كان هناك خلل في نظام تحسين القدرة على المناورة على متن الطائرة قبل تحطمها"، بعد ذلك، أوقفت العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تشغيل طائرات هذه السلسلة لأسباب أمنية.

المصدر: "تاس"