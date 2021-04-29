"بوينغ" تعلق تسليم طائراتها "737 ماكس" إثر مشكلة في أنظمتها الكهربائية

أعلنت شركة "بوينغ" لتصنيع الطائرات وقف تسليم طائرات "737 ماكس" للمشترين، بعد بروز مشكلة في أنظمة حماية جهد التيار الكهربائي في منظومات هذه الطائرات.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت في 16 أبريل الحالي أن "بوينغ" توقفت عن تسليم طائرات "737 ماكس" ذات الممر الواحد بعد مشكلة تتعلق بالتوصيلات المصممة للحفاظ على السلامة في حالة حدوث زيادة في الجهد داخل نظام التحكم في الطاقة الاحتياطية.

وتأتي المشكلة الجديدة بعد شهور من عودة الطائرة إلى الخدمة بعد حظر استمر 20 شهرا بعد حادثين مميتين.

وقال رئيس "بوينغ" التنفيذي ديف كالهون في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين إن الشركة "تضع اللمسات الأخيرة على الخطط والوثائق مع إدارة الطيران الاتحادية لتحديد العملية اللازمة من أجل أن يتمكن المشغلون (شركات الطيران) من إعادة طائراتهم إلى الخدمة".

وسلمت "بوينغ" أكثر من 85 طائرة "737 ماكس" منذ رفع معظم الهيئات التنظيمية في العالم الحظر الذي فرضته عليها بعد الحادثين.

المصدر: "رويترز"