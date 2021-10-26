الكرملين يعلق على مفاوضات الغاز مع مولدوفا

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على مفاوضات الشركة الروسية "غازبروم" مع مولدوفا حول سعر الغاز للإمدادات الجديدة.

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وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الموقف الروسي من مفاوضات الغاز الطبيعي مع مولدوفا مبرر، مشددا على أن سعر الغاز التي تم تقديمه لمولدوفا مناسب.

ووقعت مولدوفا أمس عقدا مع بولندا لشراء مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد وصلت المفاوضات بين مولدوفا وشركة "غازبروم" إلى طريق مسدود بشأن السعر.

وردا على سؤال حول العقد المبرم، أشار بيسكوف إلى أن هذه المسألة تخص الجانب المولدوفي، لافتا إلى أن العقد أبرم بسعر أعلى من السعر الذي تم عرضه من قبل الجانب الروسي.

وأكد أن المفاوضات بين "غازبروم" ومولدوفا مستمرة حول إبرام عقد جديد، أي المفاوضات مستمرة حول سعر الغاز.

وفرض برلمان مولدوفا، يوم الجمعة الماضي، بناء على اقتراح من الحكومة، حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص الغاز، وتمت الموافقة بعد انعقاد اجتماع طارئ للبرلمان، الذي أيد معظم نوابه الخطوة.

المصدر: نوفوستي