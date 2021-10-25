مولدوفا توقع عقدا لتوريد الغاز مع بولندا

أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في مولدوفا بأن حكومة البلاد وقعت عقدا لشراء أولي لمليون متر مكعب من الغاز من شركة PGNiG البولندية.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية: "أعلنت حكومة مولدوفا أنها وقعت عقدا لشراء أولي لمليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بين شركة Energocom المملوكة للدولة وشركة PGNiG البولندية".

وأشارت الحكومة إلى أنها "اشترت الغاز من مصدر بديل لأول مرة، وأن الشركة المولدوفية تلقت سبعة عروض من مصادر مختلفة، حيث تقرر شراء الغاز لتقييم إمكانية استيراده من مصادر بديلة، وكذلك لموازنة الضغط المنخفض في نظام إمداد الغاز الطبيعي".

وأشار البيان إلى أن "شراء الغاز من الشركة البولندية لن يؤثر على التعرفة الجمركية للمستهلكين بأي شكل من الأشكال".

وفرض مجلس النواب في البلاد حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة، بحيث يمكن تخصيص الأموال من الميزانية بسرعة لشراء كميات إضافية من الغاز من أجل الحفاظ على الضغط في خط أنابيب الغاز.

وحذرت شركة "غازبروم" الروسية في وقت سابق من أنها "لن تمدد عقد مولدوفا في حال لم تسدد الأخيرة الديون المترتبة عليها.

المصدر: "نوفوستي"