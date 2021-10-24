مسؤول مصري: الفنادق تعود للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أكد مسؤول بوزارة السياحة المصرية أن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية مع إلزامها باتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة إن "القرار دخل حيز التنفيذ".
وكانت الفنادق تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.
وتشكل السياحة ما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.
المصدر: "رويترز"
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