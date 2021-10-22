 
مباشر
عاجل
بوتين لبينيت: لدى روسيا وإسرائيل نقاط تماس بشأن سوريا لاسيما في محاربة الإرهاب

وزارة السياحة المصرية تصدر قرارا بشأن عمل الفنادق

مال وأعمال

وزارة السياحة المصرية تصدر قرارا بشأن عمل الفنادق
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk81

سمحت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس الخميس، للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وتم الكشف عن ذلك ضمن خطاب أرسل من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الفنادق إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.

ويأتي القرار كخطوة لمساندة القطاع السياحي والفندقي في مصر على تجاوز أزمة كورونا بعد أن كانت الإشغالات 70% فقط من الطاقة الاستيعابية.

وفي وقت سابق تم نشر تقرير حول مطالب العاملين بالقرى السياحية بتشغيل الفنادق بنسبة 100%من الطاقة الاستيعابية.

المصدر: المصري اليوم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا