مصر.. الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، اليوم، الأنباء عن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.

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وبعد أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المصرية بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود نقص في هذه السلع بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي.

وقالت إنه يتم ضخ كميات وفيرة من السلع بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركتي الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر يومياً، وما يقارب ‌‏3 آلاف طن زيت يومياً مناصفةً بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة ‏يوميا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT