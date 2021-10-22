مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أجهزة تجسس

أحبطت جمارك الإدارة العامة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، وسيفا معدنيا.

وذكرت الجمارك في بيان لها، أنه "تم الاشتباه في راكب مصري قادم من أبو ظبي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 12 مصباحا مزودة بكاميرات للتنصت والتجسس محظور حيازتها".

وأضافت، أنه "تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من بيروت، وبتفتيش حقائبه تبين وجود سيف محظور حيازته".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين".

المصدر: "صدى البلد"