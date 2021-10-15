مصر.. إحباط محاولة تهريب 280 ساعة وقطع غيار خاصة بأعمال البترول في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري لتهريب 280 ساعة وقطع غيار خاصة بأعمال البترول.

وقال مصدر جمركي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة إماراتية قادمة من دبي استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وأضاف المصدر أنه بتفتيش حقائبه تلاحظ وجود 280 ساعة يد و116 قطعة غيار خاصة بأعمال البترول.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

المصدر: "القاهرة 24"