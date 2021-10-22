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الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر

مال وأعمال

الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر
Globallookpress
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كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن الخطوط الجوية الكويتية تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر.

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ووفقا للطيران المدني الكويتي من المقرر تشغيل رحلات يومية إلى وجهة الإسكندرية، فضلا عن إضافة مدن جديدة في الهند.

وبالاضافة إلى زيادة رحلاتها إلى مصر والهند، أوضحت المصادر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت عن تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مدينة باكو في أذربيجان يومي الأحد والخميس، وذلك اعتبارا من 18 نوفمبر المقبل.

المصدر: الوطن

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