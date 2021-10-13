انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويخفض وتيرة النمو العالمي، مما يحد من الطلب على النفط.

وأثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار، الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الأمريكي" بنسبة 0.9 في المئة إلى 79.93 دولار للبرميل، عند الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

أما عقود مزيج "برنت" فتراجعت بنسبة 0.8 في المئة إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز