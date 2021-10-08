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سعر برميل الخام الأمريكي يصعد إلى مستوى قياسي في نحو 7 سنوات

مال وأعمال

سعر برميل الخام الأمريكي يصعد إلى مستوى قياسي في نحو 7 سنوات
Reuters
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، وصعد الخام الأمريكي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.01% إلى 80.01 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.54% إلى 83.21 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل زيادة الطلب على الذهب الأسود، ومن الأسباب التي ساهمت في زيادة الطلب بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

المصدر: RT + رويترز

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