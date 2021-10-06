 
مباشر
عاجل
بالفيديو.. لحظة إطلاق نار داخل ثانوية بولاية تكساس الأمريكية

سعر الفحم الحراري في أوروبا يتجاوز 300 دولار للطن

مال وأعمال

سعر الفحم الحراري في أوروبا يتجاوز 300 دولار للطن
Sputnik Vitaly Timkiv
مستودع للفحم في جنوب غربي روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg2p

تجاوز سعر الفحم الحراري في أسواق أوروبا مستوى 300 دولار للطن، بعد ارتفاعه بمقدار 40 دولارا للطن خلال يوم الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة "أرغوس" اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
دول أوروبية تدعو إلى التحقيق في أسباب القفزة القياسية في أسعار الغاز بأوروبا
دول أوروبية تدعو إلى التحقيق في أسباب القفزة القياسية في أسعار الغاز بأوروبا

وأشارت الوكالة المتخصصة بأسعار الطاقة إلى أن الارتفاع الأخير لسعر الفحم الحراري جاء على خلفية الصعود العام لأسعار موارد الطاقة واقتراب فصل الشتاء.

وذكرت "أرغوس" أن روسيا تبقى مصدرا رئيسيا لتوريد الفحم إلى دول أوروبا، لكن الشركات الروسية لا تستطيع زيارة التصديرات بسبب قيود البنية التحتية، وكذلك بسبب الاستعدادات الجارية في روسيا نفسها لحلول فصل الشتاء، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى زيادة توريد الفحم للمستهلكين الروس.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في سعر الفحم (219,39 دولار للطن) المسجل في يونيو 2008، تم تحطيمه في 1 أكتوبر الجاري.

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا