دول أوروبية تدعو إلى التحقيق في أسباب القفزة القياسية في أسعار الغاز بأوروبا

دعت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق في أسباب القفزة القياسية في أسعار الغاز بأوروبا.

كما دعت الدول الخمس، وهي فرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك ورومانيا واليونان، إلى صياغة قواعد مشتركة بشأن احتياطيات الغاز، وزيادة التنسيق في المشتريات للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

وقالت الدول الخمس في بيان مسترك، إنه يجب التحقيق في أداء سوق الغاز الأوروبية لفهم سبب نقص عقود الغاز الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الدول الخمس إلى ضرورة اصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين العلاقة بين تكلفة توليد الكهرباء وسعرها النهائي للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تسجيل أسعار الغاز في أوروبا مستويات التاريخية، حيث بلغت الأسعار مستوى قياسيا للمرة الثالثة أمس الثلاثاء، مستمرة في الصعود.

المصدر: تاس