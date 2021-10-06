الكرملين يحدد السبب وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

تحدث المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات تاريخية، حيث حطمت الأسعار اليوم المستويات أربعة مرات.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف إن السبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هو تزامن عدة عوامل، بما في ذلك النمو في استهلاك الطاقة وسط الانتعاش الاقتصادي وتغير المناخ وتراجع احتياطيات الغاز.

كذلك أشار إلى أن انخفاض توليد الطاقة بواسطة الرياح عامل آخر ساهم في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

ودحض بيسكوف الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقف وراء ارتفاع الأسعار، وقال: "نصر على أنه لا يمكن أن يكون هناك دور لروسيا فيما يحدث في سوق الغاز في أوروبا، إن روسيا تفي وستفي بجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب القائمة العقود (مع أوروبا)".

وأضاف، أن "أسباب الأزمة تكمن في مجموعة من العوامل التي تزامنت في وقت واحد، لكن هذا غير مرتبط بروسيا، فقط الأشخاص غير المتخصصين، الذين لا يفهمون جوهر ما يحدث، يمكنهم بطريقة ما ذكر روسيا في هذا السياق".

كذلك علق المسؤول الروسي على تصريحات المفوضية الأوروبية، التي قالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التحرك نحو مصادر الطاقة البديلة، وقال بيسكوف: "هناك حاجة إلى نهج مدروس وشامل للغاية على الأقل مثل ما أظهرته القيادة الروسية".

وأشار أن الرئيس الروسي عقد اجتماعا حكوميا أمس لبحث موضوع تغير المناخ، كما أنه سيعقد اليوم اجتماعا آخر لبحث تنمية الطاقة.

وقال: "كل شيء بسيط للغاية، أنت تراهن على تطوير طاقة الرياح. أنت تنشئ البنية التحتية المناسبة. لكن هناك عمليات مناخية مختلفة تحدث مثل توقف الرياح، هذا ما حدث بشكل موضوعي في أوروبا هذا العام".

وأضاف، أن أوروبا عليها أن تسد العجز الناتج من مصادر أخرى، حيث من المستحيل تقليل الاستهلاك".

سجلت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة، حيث صعدت في غضون ساعة تقريبا بواقع 300 دولارا وسجلت مستوى قياسيا غير مسبوق.

ووفقا للتداولات فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 1937 دولار لكل ألف متر مكعب، واليوم سجلت أسعار الوقود الأزرق 4 مستويات تاريخية.

المصدر: تاس