سعر الغاز في أوروبا يقفز 300 دولارا في ساعة واحدة

سجلت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة، حيث صعدت في غضون ساعة تقريبا بواقع 300 دولارا وسجلت مستوى قياسيا غير مسبوق.

وذكرت وسائل إعلام أن أسعار الغاز في أوروبا بلغت خلال تعاملات اليوم مستوى 1900 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا.

وفي بداية تعاملات اليوم بلغ سعر الوقود الأزرق في أوروبا مستوى 1600 دولارا لكل ألف متر مكعب.

يتبع..