مصر تصدر مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في نوفمبر
Reuters Pascal Rossignol
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الثلاثاء إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في نوفمبر المقبل.
ويشار إلى أن الشحن يجب أن يكون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر و/أو 21 إلى 30 من الشهر ذاته باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.
وأضافت الهيئة أنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وباراغواي وصربيا.
وقالت الهيئة أيضا إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الأربعاء 6 من أكتوبر الجاري.
المصدر: "رويترز"
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