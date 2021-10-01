مصر تستعد لامتلاك قطارات تشبه الطائرات لأول مرة في تاريخها (صور)

تستعد مصانع شركة تالجو الإسبانية لتسليم مصر 6 قطارات مكيفة جديدة وفقا للعقد المبرم بين وزارة النقل المصرية، والشركة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

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وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية اليوم، أكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية فى المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثاني في مرحلة التجميع وجاري حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع.

وأوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التي يتم تصنيعها لألمانيا واسبانيا.

وأكدت وزارة النقل المصرية، أن الصفقة تأتي ضمن خطتها الشاملة لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجري الروسي الجاري تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة.

ويتكون كل قطار من القطارات المتعاقد عليها من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وأنه تم الاتفاق مع مسؤولي تالجو على وصول أول قطار منتصف ديسمبر القادم وان يتم ضغط جدول التوريد لباقى القطارات التى ستصل تباعا.

وأوضحت الوزارة أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة فى المنحنيات مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليا فى معظم قطارات أوروبا والعالم.

وتشبه القطارات الجديدة في تصميمها الطائرات حيث، أنها مقاومة للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

المصدر: اليوم السابع