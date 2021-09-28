وزارة النقل الأردنية توضح.. الملكية ستسير رحلات برية مع دمشق

أوضحت وزارة النقل الأردنية حول الطريقة التي ستستأنف بها الخطوط الأردنية الرحلات مع دمشق، وذلك بعد تعليقها إلى سنوات.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردنية علي عضيبات في توضيح للبيان الذي أصدرته الوزارة اليوم حول عودة رحلات طيران الملكية الاردنية بين عمان ودمشق، إن شركة الملكية الأردنية ستقوم اعتبارا من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.



وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "عمون".

وكانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، علقت في 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب، وأشارت إلى أنها "ستستمر في دراسة استئناف الرحلات الجوية إلى المدينتين اعتمادا على عودة حركة السفر إلى طبيعتها.

المصدر: عمون